HOME NEWS INTERNATIONAL

Venezuela Kirim Pasukan, Ambil Langkah Klaim Daerah Kaya Minyak Guyana

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |06:01 WIB
Venezuela Kirim Pasukan, Ambil Langkah Klaim Daerah Kaya Minyak Guyana
Presiden Venezuela Nicolas Maduro. (Foto: Reuters)
A
A
A

CARACAS – Presiden Venezuela Nicolás Maduro melanjutkan rencananya untuk mengambil alih Essequibo, wilayah kaya minyak yang dikuasai negara tetangganya, Guyana. Maduro dilaporkan telah mengerahkan tentara ke perbatasan Guyana untuk persiapan mengklaim Essequibo.

Maduro telah memerintahkan perusahaan minyak negara untuk mengeluarkan izin ekstraksi di sana dan mengusulkan Majelis Nasional meloloskan rancangan undang-undang yang menjadikan wilayah tersebut bagian dari Venezuela.

Media Spanyol, El Pais melaporkan bahwa pasukan Venezuela dalam jumlah yang tidak diketahui telah dikirim ke Puerto Barima, di negara bagian Delta Amacuro, yang berbatasan dengan Guyana. Sementara itu, Maduro telah meluncurkan peta baru Venezuela yang mencakup wilayah tersebut, yang diberi nama ‘Guyana Essequiba,’

“Kami menginginkan penyelamatan Guayana Esequiba secara damai,” kata Maduro pada Selasa, (5/12/2023). “Guyana Esequiba kami secara de facto telah diduduki oleh Kerajaan Inggris dan ahli warisnya dan mereka telah menghancurkan wilayah tersebut.”

Maduro juga menunjuk Mayor Jenderal Alexis Rodriguez Cabello sebagai gubernur baru di wilayah tersebut. Tempat duduknya saat ini berada di Tumeremo, sebuah kota pertambangan di negara bagian Bolivar.

Langkah ini diambil setelah Para pemilih Venezuela pada Minggu, (4/12/2023) menyetujui referendum yang mengklaim hak atas Essequibo, sehingga meningkatkan ketegangan.

Guyana telah menempatkan pasukan pertahanannya dalam siaga penuh sebagai tanggapan.

Halaman:
1 2 3
      
