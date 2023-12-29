Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Inggris Kirim Kapal Perang ke Guyana, Venezuela Langsung Perintahkan Latihan Militer

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |18:12 WIB
Inggris Kirim Kapal Perang ke Guyana, Venezuela Langsung Perintahkan Latihan Militer
Venezuela perintahkan latihan militer usai Inggris kirim kapal perang ke Guyana (Foto: AFP)
A
A
A

VENEZUELA - Venezuela telah memerintahkan angkatan bersenjata untuk mengadakan latihan militer sebagai tanggapan atas keputusan Inggris untuk mengirim kapal perang untuk mendukung negara tetangganya, Guyana.

Para pemimpin militer mengatakan 5.600 tentara akan mengambil bagian dalam latihan “defensif” di pantai Karibia timur dan Atlantik Venezuela.

Awal bulan ini, para pemilih Venezuela mendukung pembentukan negara baru di Essequibo yang kaya minyak.

Guyana telah mengelola wilayah tersebut selama beberapa dekade.

Dalam pidatonya di televisi pada Kamis (28/12/2023), Presiden Nicolás Maduro mengatakan latihan tersebut diluncurkan sebagai tanggapan terhadap provokasi dan ancaman Inggris terhadap perdamaian dan kedaulatan negara.

Dia menambahkan bahwa tindakan tersebut secara praktis merupakan ancaman militer dari London dan mematahkan “semangat” perjanjian yang baru-baru ini dicapai antara Venezuela dan Guyana untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

Wakil Presiden Guyana Bharrat Jagdeo mengatakan kehadiran kapal itu “rutin” dan bagian dari membangun kemampuan pertahanan.

“Kami tidak berencana menginvasi Venezuela. Presiden Maduro mengetahui hal ini dan dia tidak perlu khawatir mengenai hal itu,” katanya pada konferensi pers.

