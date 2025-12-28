Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Kebut-kebutan, Pemotor Tewas Usai Tabrak Pedagang Tahu Bulat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |00:05 WIB
Diduga Kebut-kebutan, Pemotor Tewas Usai Tabrak Pedagang Tahu Bulat
Kecelakaan Lalu Lintas (Foto: freepik)
JAKARTA – Kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor dan kendaraan roda tiga pedagang tahu bulat, terjadi di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur. Akibat peristiwa tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia.

Peristiwa kecelakaan itu dibagikan melalui akun Instagram @durensawit.info. Disebutkan, kecelakaan tragis tersebut terjadi pada Sabtu 27 Desember 2025 dini hari, sekitar pukul 02.30 WIB, tepat di depan Kantor Pemadam Kebakaran Wilayah Duren Sawit.

Dalam video yang beredar, terlihat sepeda motor dan etalase tahu bulat dalam kondisi rusak parah. Sementara korban tampak tergeletak di jalan usai tabrakan.

Terpisah, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menjelaskan, kecelakaan terjadi saat sepeda motor Honda bernomor polisi B-5460-KPB melaju dari arah barat menuju timur di Jalan Raya Kalimalang.

“Berdasarkan keterangan yang didapat, semula kendaraan sepeda motor Honda NRKB B-5460-KPB berjalan dari arah barat ke timur melalui Jalan Raya Kalimalang,” kata Ojo kepada wartawan, Sabtu (27/12/2025).

 

