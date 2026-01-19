Viral Resepsi Pernikahan di Tengah Banjir, Pengantin Wanita Sampai Digendong

JAKARTA - Viral di media sosial resepsi pernikahan di tengah kondisi banjir di Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar). Namun, hal tersebut tak menyurutkan kebahagiaan dari pasangan yang berbahagia.

Diketahui, banjir di Jakarta akibat intensitas hujan yang tinggi sejak semalam, sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah terendam.

"Saya khawatir orang-orang pada enggak datang ya," kata Pengantin wanita Ela Laila, Minggu (18/1/2026).

Bahkan, Ela si pengantin wanita harus digendong oleh pasangannya Muhadi untuk naik ke atas pelaminan.

Awalnya, Ela mengaku sempat ingin membatalkam resepsi pernikahan lantaran banjir yang merendam lokasi.

Namun, hal itu tidak jadi dilakukan lantaran tingginya dukungan dari keluarga. Sehingga, resepsi pernikahan tersebut tetap terus diselenggarakan.

(Fahmi Firdaus )