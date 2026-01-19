Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Resepsi Pernikahan di Tengah Banjir, Pengantin Wanita Sampai Digendong

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |00:05 WIB
Viral Resepsi Pernikahan di Tengah Banjir, Pengantin Wanita Sampai Digendong
JAKARTA - Viral di media sosial resepsi pernikahan di tengah kondisi banjir di Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar). Namun, hal tersebut tak menyurutkan kebahagiaan dari pasangan yang berbahagia.

Diketahui, banjir di Jakarta akibat intensitas hujan yang tinggi sejak semalam, sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah terendam.

"Saya khawatir orang-orang pada enggak datang ya," kata Pengantin wanita Ela Laila, Minggu (18/1/2026).

Bahkan, Ela si pengantin wanita harus digendong oleh pasangannya Muhadi untuk naik ke atas pelaminan.

Awalnya, Ela mengaku sempat ingin membatalkam resepsi pernikahan lantaran banjir yang merendam lokasi.

Namun, hal itu tidak jadi dilakukan lantaran tingginya dukungan dari keluarga. Sehingga, resepsi pernikahan tersebut tetap terus diselenggarakan.

(Fahmi Firdaus )

      
