Banjir di Bekasi Makan Korban, Engkong Namat Tewas Terseret Arus

JAKARTA – Seorang lansia bernama Namat (79) meninggal dunia setelah terseret arus banjir di wilayah Kelurahan Aren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada Minggu (18/1/2026).

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, Idham Kholid mengatakan banjir ini disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi sejak Sabtu (17/1). Belakangan, tim BPBD mendapatkan laporan adanya lansia terseret arus.

"Tim BPBD mendapat laporan adanya korban meninggal yang terseret arus di Perumnas 3, Aren Jaya, Kota Bekasi," ujar Idham.

Idham menjelaskan, lansia itu sempat berhasil dievakuasi warga tak lama setelah terseret banjir. Nahas, nyawanya tak sempat terselamatkan.

"Korban sempat diselamatkan. Namun nyawanya tidak tertolong," tutup Idham.

Sementara, Sekretaris BPBD Kota Bekasi, Dewi Sartika menyampaikan banjir masih menggenangi wilayah Kota Bekasi di btberapa titik.