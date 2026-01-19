Banjir Surut, KRL Kini Bisa Lintasi Stasiun Tanjung Priok dan Kampung Bandan

Banjir Surut, KRL Kini Bisa Lintasi Stasiun Tanjung Priok dan Kampung Bandan (Ilustrasi/Dok Okezone)

JAKARTA - KAI Commuter memastikan KRL sudah bisa melintasi Stasiun Tanjung Priok dan Stasiun Kampung Bandan saat ini. Sebelumnya, KRL tak dapat melintas lantaran banjir.

1. Stasiun Tanjung Priok dan Kampung Bandan Bisa Dilintasi

“Genangan air di Stasiun Tanjung Priok dan Stasiun Kampung Bandan dampak hujan saat ini telah surut," demikian keterangan KAI Commuter di akun X-nya Senin (19/1/2026).

KRL sudah bisa melintas di dua stasiun tersebut dengan kecepatan terbatas.

“Perjalanan KA di lokasi sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas," ujarnya.

Para calon penumpang KRL diminta tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan.

"Kami mengimbau seluruh pengguna untuk tetap mengutamakan keselamatan dan mengikuti arahan dari petugas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur pada Minggu (18/1/2026). Selain pemukiman warga, banjir turut merendam jalan raya hingga jalur kereta.

(Erha Aprili Ramadhoni)