INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Genangan Air Ganggu Perjalanan KRL Bekasi dan Tanjung Priok

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |18:44 WIB
Genangan Air Ganggu Perjalanan KRL Bekasi dan Tanjung Priok
KRL Commuter Line (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Hujan deras yang mengguyur wilayah Ibu Kota mengakibatkan sejumlah titik jalur rel kereta api tergenang banjir. Kondisi tersebut membuat sejumlah perjalanan KAI Commuter Line terganggu karena lintasan tidak dapat dilalui.

Informasi tersebut disampaikan oleh KAI Commuter Indonesia melalui unggahan di akun media sosial resminya. Dalam unggahan tersebut, KAI Commuter menyebutkan telah dilakukan rekayasa pola operasi serta pembatalan sejumlah perjalanan pada Minggu (18/1/2026).

KAI Commuter mengonfirmasi bahwa hingga pukul 17.00 WIB, gangguan perjalanan terjadi di dua lintas utama, yakni lintas Bekasi/Cikarang dan lintas Tanjung Priok.

Untuk lintas Bekasi/Cikarang, perjalanan kereta mengalami pembatasan. Kereta dari arah Bekasi dan Cikarang hanya dapat beroperasi hingga Stasiun Angke dan Stasiun Kemayoran, sebelum kembali melayani perjalanan menuju Bekasi/Cikarang.

"Saat ini hingga pukul 17.00 WIB, lintas Bekasi/Cikarang perjalanan hanya sampai Stasiun Angke dan Stasiun Kemayoran untuk kembali ke Bekasi/Cikarang," tulis KAI Commuter Line dalam unggahan media sosialnya, Minggu (18/1/2026).

Selain itu, perjalanan KA 6055 (Bekasi–Kampung Bandan via Pasar Senen) hanya dilayani sampai Stasiun Kemayoran, kemudian kembali sebagai KA 5560 (Kemayoran–Bekasi via Pasar Senen).

 

