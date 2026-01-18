Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Genangan Surut, Layanan KRL di Stasiun Jakarta Kota Kembali Normal

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |10:48 WIB
Genangan Surut, Layanan KRL di Stasiun Jakarta Kota Kembali Normal
KRL Commuter Line (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Layanan KRL Commuter Line di Stasiun Jakarta Kota kembali beroperasi normal setelah sebelumnya sempat terganggu akibat genangan air, Minggu (18/1/2026) pagi.

Berdasarkan informasi terbaru yang dirilis KAI Commuter pada pukul 10.04 WIB, genangan air yang sempat menghambat jalur perlintasan di kawasan Stasiun Jakarta Kota telah surut. Dengan kondisi tersebut, perjalanan kereta api (KA) di lokasi itu sudah dapat dilalui kembali oleh rangkaian KRL.

“Genangan air di Stasiun Jakarta Kota dampak hujan saat ini telah surut. Perjalanan KA di lokasi dapat dilalui normal sesuai dengan kecepatan yang diizinkan,” tulis keterangan resmi KAI Commuter.

Sebelumnya, KAI Commuter menginformasikan pada pukul 05.25 WIB bahwa perjalanan KRL Bogor Line yang biasanya berakhir di Stasiun Jakarta Kota dibatasi. Rangkaian kereta hanya melayani perjalanan hingga Stasiun Jayakarta dan Stasiun Manggarai, kemudian kembali menuju Stasiun Bogor atau Nambo.

 

Telusuri berita news lainnya
