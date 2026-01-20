Prabowo Prioritaskan Penertiban Kawasan Hutan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas melalui konferensi video untuk membahas perkembangan kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Senin 19 Januari 2026 waktu setempat. Rapat ini digelar di sela lawatan Prabowo ke London, Inggris.

Rapat terbatas tersebut dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

Sementara di London, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Rapat terbatas berlangsung sekitar dua jam dengan agenda pembahasan perkembangan penertiban kawasan hutan. Satgas PKH dibentuk Prabowo pada Januari 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

“Rapat membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo sejak Januari 2025, atau dua bulan setelah beliau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia,” kata Teddy melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet.

Pada akhir Desember 2025 lalu, Satgas PKH telah melaporkan capaian mereka dan menyerahkan uang triliunan rupiah hasil penertiban kawasan hutan. Prabowo pun telah meminta Satgas PKH agar tidak ragu menindak siapa pun yang melawan hukum demi menyelamatkan kekayaan negara.

Adapun agenda lawatan Prabowo ke London ini untuk membahas kesepakatan kerja sama strategis kedua negara, antara lain di bidang ekonomi dan maritim. Kunjungan kali ini turut menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat diplomasi aktif dan kerja sama internasional yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

(Arief Setyadi )