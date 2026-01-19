Dari London, Prabowo Pimpin Ratas Bahas Penertiban Kawasan Hutan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmennya terhadap agenda strategis nasional. Meski tengah menjalani kunjungan kerja di London, Inggris, Prabowo tetap memimpin rapat terbatas (ratas) secara virtual untuk membahas penertiban kawasan hutan nasional, Senin (19/1/2026).

Rapat digelar melalui video conference dan diikuti sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang berada di Jakarta. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan, ratas tersebut dihadiri antara lain oleh Jaksa Agung, Menteri Pertahanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, serta Kepala BPKP.

“Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas melalui video conference dengan jajaran Kabinet Merah Putih yang berada di Jakarta pada Senin, 19 Januari 2026,” ujar Seskab Teddy.

Selain dari Jakarta, rapat juga diikuti langsung oleh sejumlah menteri yang mendampingi Presiden Prabowo selama kunjungan kerja di London. Mereka adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.