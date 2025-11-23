Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Paparkan Program Makan Bergizi Gratis di Forum G20

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |14:36 WIB
Gibran Paparkan Program Makan Bergizi Gratis di Forum G20
Wapres RI Gibran Rakabuming Raka di Forum G20 (foto: Setwapres)
JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam sesi pertemuan KTT G20 di Johannesburg Expo Centre (NASREC), Afrika Selatan, Sabtu 22 November 2025.

Ia menekankan bahwa program tersebut tidak hanya memberikan makanan bagi para penerima manfaat, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi ekonomi nasional.

Gibran menyampaikan bahwa penyediaan MBG bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil merupakan investasi strategis yang akan memperkuat masa depan bangsa.

“Inisiatif ini mendorong penggunaan produk lokal, memberdayakan petani dan peternak, sekaligus memperluas kegiatan ekonomi di berbagai sektor,” kata Gibran.

Selain membahas program MBG, Wapres juga memaparkan pengalaman Indonesia sebagai negara kepulauan di Cincin Api Pasifik yang menghadapi lebih dari 3.000 bencana setiap tahun. Kondisi itu, menurutnya, membentuk pendekatan Indonesia dalam mempromosikan ketahanan berkelanjutan, sebuah kerangka yang memadukan pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan.

“Bagi Indonesia, ketahanan bukanlah slogan, melainkan kenyataan sehari-hari,” ujarnya.

 

