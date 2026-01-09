Gibran Tinjau Pengungsi Banjir di Kabupaten Banjar, Pastikan Posko Kesehatan Aktif 24 Jam

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi posko pengungsian warga terdampak banjir di halaman eks Puskesmas Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Gibran menyapa para pengungsi, berdialog dengan warga, serta mendengarkan langsung kondisi dan kebutuhan mereka selama berada di tempat pengungsian. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menekankan pentingnya perlindungan maksimal bagi kelompok rentan serta memastikan layanan dasar tetap berjalan optimal.

“Warga yang mengungsi, terutama lansia, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan penyandang disabilitas, harus benar-benar diperhatikan. Pastikan dapur umum menyediakan makanan tiga kali sehari dan posko kesehatan tetap aktif 24 jam,” tegas Gibran, Jumat (9/1/2026).

Selain itu, Gibran meminta agar ketersediaan obat-obatan, air bersih, sanitasi, serta fasilitas pendukung lainnya terus terjaga guna mencegah munculnya penyakit akibat banjir berkepanjangan. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat, atas arahan Presiden, untuk mempercepat penanganan darurat dan pemulihan wilayah terdampak.

“Rumah-rumah yang rusak akan diperbaiki oleh pemerintah. Untuk sementara, Bapak dan Ibu tetap berada di sini terlebih dahulu, dan pemulihan akan kita percepat,” ujarnya.