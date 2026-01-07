Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menkes: Layanan Kesehatan di Wilayah Terdampak Banjir Sumatera Mulai Pulih

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |17:10 WIB
Menkes: Layanan Kesehatan di Wilayah Terdampak Banjir Sumatera Mulai Pulih
Layanan kesehatan di daerah terdampak banjir Sumatera mulai pulih. (Foto Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan perkembangan terbaru penanganan sektor kesehatan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Dalam siaran pers BNPB pada Rabu (7/1/2026), Budi Gunadi menegaskan layanan kesehatan di provinsi terdampak kini berangsur pulih setelah melalui beberapa tahap penanganan intensif.

Budi menyebut, sejak bencana terjadi, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan Kementerian Kesehatan untuk memastikan layanan kesehatan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh dapat kembali berfungsi secepat mungkin. Dalam enam minggu terakhir, Menkes telah enam kali turun langsung ke lokasi terdampak.

“Begitu bencana terjadi, saya diperintahkan Presiden untuk memastikan layanan kesehatan segera pulih. Rumah sakit menjadi prioritas karena menyangkut penyelamatan nyawa,” kata Budi.

Pada tahap awal penanganan, Kemenkes memfokuskan pemulihan layanan rumah sakit. Dari total 87 rumah sakit yang terdampak bencana, sembilan di antaranya sempat berhenti beroperasi akibat banjir dan kerusakan berat.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/613/3194077//direktur_jenderal_pendidikan_islam_amien_suyitno-G2Qr_large.jpeg
Kemenag Pastikan KBM Madrasah di Sumatera Barat Berjalan Pascabanjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3193953//menteri_dalam_negeri_tito_karnavian-q3RZ_large.jpg
Pimpin Satgas Pascabencana, Tito Fokus Pulihkan 3 Provinsi di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193950//prabowo-YiGL_large.jpg
Catat! Ini Prioritas Utama Satgas Pascabencana Sumatera Bentukan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193927//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-vlTh_large.jpg
BNPB: Pencarian Korban Banjir Sumatera dan Aceh Berlanjut hingga 8 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193892//bencana_alam-s8ea_large.jpg
Update Bencana Sumatera: Korban Tewas Capai 1.178 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193884//prabowo-TQRr_large.jpg
Penanganan Bencana Sumatera, Prabowo: Negara Kita Sesungguhnya Memiliki Kekuatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement