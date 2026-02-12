Advertisement
MEGAPOLITAN

Kali Bekasi Meluap Tengah Malam, Ratusan Rumah Terendam hingga 1 Meter!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |10:54 WIB
Kali Bekasi Meluap Tengah Malam, Ratusan Rumah Terendam hingga 1 Meter!
Wilayah Bekasi Kebanjiran (foto: BPBD Bekasi)
A
A
A

JAKARTA - Luapan Kali Bekasi menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir pada Kamis (12/2/2026) dini hari. Kali Bekasi meluap akibat kiriman air dari daerah hulu.

"BPBD Kota Bekasi melaporkan perkembangan situasi kenaikan Tinggi Muka Air (TMA) Kali Bekasi yang terjadi pada Kamis dini hari, 12 Februari 2026, akibat kondisi cuaca mendung dan peningkatan debit air sungai," kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi, Idham Kholid.

Idham menyebut luapan air dari Kali Bekasi mulai masuk ke permukiman Kampung Lengkak sekira pukul 00.12 WIB dengan ketinggian sekitar 20 cm. Ketinggian air kemudian mengalami peningkatan pada pukul 00.58 WIB.

"Kampung Lengkak, RT 004 RW 008. Pada pukul 00.58 WIB, ketinggian air meningkat menjadi ±60 cm. Di Rumah Pompa Lengkak, TMA tercatat mencapai 640 cm pada pukul 00.14 WIB dengan mesin pompa dalam kondisi menyala," ucapnya.

Ia mengatakan Perumahan Pondok Mitra Lestari juga terdampak banjir dengan ketinggian 5–10 cm. Air masuk dan menggenangi wilayah tersebut melalui rembesan bronjong serta saluran air.

 

Topik Artikel :
BPBD Bekasi Banjir Banjir Bekasi
