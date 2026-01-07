Kepala BGN Lapor Ada 15 Kasus MBG di Desember, Begini Respons Prabowo

BOGOR - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana melaporkan perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto, dalam kegiatan Retret Kabinet Merah Putih Jilid II yang digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa 6 Januari 2026.

Salah satu hal yang dilaporkan berkaitan dengan kendala teknis serta temuan kasus yang terjadi pada Desember 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di sela-sela pelaksanaan retret.

"Menurut catatan dari Kepala BGN, pada bulan Desember masih terdapat kurang lebih 15 kejadian," kata Mensesneg.

Dalam arahannya, Prabowo meminta BGN untuk meningkatkan disiplin prosedur agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada tahun 2026.

"Bapak Presiden meminta semaksimal mungkin agar tidak lagi terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan," ujarnya.