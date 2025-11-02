Gibran Melayat ke Keraton Solo, Berdoa di Depan Jenazah Raja Paku Buwono XIII

SOLO - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melayat Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo), Paku Buwono (PB) XIII. Gibran berdoa di depan jenazah PB XIII yang disemayamkan di Bangsal Parasdya, Keraton Solo.

Pantauan Okezone Minggu (2/11/2025), Gibran dan rombongan tiba di keratonsekitar pukul 18.00 WIB. Gibran selanjutnya melaksanakan shalat Magrib di masjid kompleks keraton.

Setelah shalat, Gibran menuju Bangsal Parasdya, tempat jenazah PB XIII disemayamkan. Kedatangan Gibran disambut putra PB XIII, KGPH Purboyo dan adik Raja PB XIII, KGPH Dipokusumo.

Sesaat kemudian, putra sulung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini berdoa di depan jenazah PB XIII.

Gibran juga menyalami istri raja, GKR Paku Buwono dan keluarga keraton lainnya. Setelah mendoakan, Wapres bersama rombongan masuk ke ruang transit sebelum meninggalkan keraton.

Dalam kesempatan itu, Gibran didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hari Wibowo, Wali Kota Solo Respati Ardi, serta Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani.

Sementara, penguasa Pura Mangkunegaran Solo, KGPAA Mangunegoro X (Gusti Bhre) juga melayat dan tiba hampir bersamaan dengan Gibran.