Prabowo Sindir Pihak yang Nyinyir: Bicara Terus tapi Tak Bisa Bangun Jembatan!

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga dengan pemerintahan yang ia pimpin. Menurutnya, aparatur negara telah bekerja untuk kepentingan rakyat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara doa bersama pada Perayaan Puncak HUT ke-61 Golkar bertajuk “Merajut Kebersamaan Membangun Indonesia Maju” di Istora Senayan, Jumat (5/12/2025).

"Kita buktikan kepada rakyat bahwa kita adalah pemerintah yang bekerja untuk rakyat. Kita berpikir untuk rakyat, kita berhitung untuk rakyat, kita merencanakan untuk rakyat, dan kita berani mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat," kata Prabowo.

Prabowo juga menyinggung pihak-pihak yang kerap mengejek dan mencari kesalahan pemerintahannya. Ia menyebut mereka tidak mampu memberikan solusi konkret.

"Orang-orang pintar yang bisa bicara, bicara, bicara, ngejek, ngejek, mencari kesalahan terus, itu tidak bisa membuat jembatan, tidak bisa menciptakan lapangan kerja, tidak bisa menjamin beras ada, tidak bisa menjamin elpiji ada, tidak bisa menjamin BBM ada, tidak bisa menjamin apa-apa," ujarnya.