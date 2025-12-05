Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Sindir Pihak yang Nyinyir: Bicara Terus tapi Tak Bisa Bangun Jembatan!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |23:33 WIB
Prabowo Sindir Pihak yang Nyinyir: Bicara Terus tapi Tak Bisa Bangun Jembatan!
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga dengan pemerintahan yang ia pimpin. Menurutnya, aparatur negara telah bekerja untuk kepentingan rakyat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara doa bersama pada Perayaan Puncak HUT ke-61 Golkar bertajuk “Merajut Kebersamaan Membangun Indonesia Maju” di Istora Senayan, Jumat (5/12/2025).

"Kita buktikan kepada rakyat bahwa kita adalah pemerintah yang bekerja untuk rakyat. Kita berpikir untuk rakyat, kita berhitung untuk rakyat, kita merencanakan untuk rakyat, dan kita berani mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat," kata Prabowo.

Prabowo juga menyinggung pihak-pihak yang kerap mengejek dan mencari kesalahan pemerintahannya. Ia menyebut mereka tidak mampu memberikan solusi konkret.

"Orang-orang pintar yang bisa bicara, bicara, bicara, ngejek, ngejek, mencari kesalahan terus, itu tidak bisa membuat jembatan, tidak bisa menciptakan lapangan kerja, tidak bisa menjamin beras ada, tidak bisa menjamin elpiji ada, tidak bisa menjamin BBM ada, tidak bisa menjamin apa-apa," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188114//bupati_aceh_selatan_mirwan_ms-rLDM_large.jpg
Umrah di Tengah Bencana, Bupati Aceh Selatan Dicopot dari Jabatan Ketua DPC Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188113//presiden_prabowo_subianto-YkMi_large.jpg
Prabowo Tersentuh Cuplikan Video Almamater Golkar: Kau Pandai Sekali, Lil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188112//bencana_alam_di_sumatera-fLzi_large.jpg
Pakar Sebut Illegal Logging Puluhan Tahun Jadi Akar Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188107//presiden_prabowo-R1Zc_large.jpg
Prabowo Singgung Elit yang Nyinyir soal Pengadaan Alutsista: Bangsa Kita dalam Lingkaran Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188105//presiden_prabowo-WrGN_large.jpg
Prabowo Tegaskan Reaksi Pemerintah Cepat Atasi Bencana Sumatera: 50 Helikopter Sedang Bergerak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188099//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-O7Np_large.jpg
Usulkan Bentuk Koalisi Permanen di Depan Prabowo, Bahlil: Jangan Koalisi On-Off
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement