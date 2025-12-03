Tebar Kebaikan, MNC Vision dan MNC Peduli Beri Santunan ke Ponpes Lansia

JAKARTA — PT MNC Vision Networks bersama MNC Peduli kembali menebarkan nilai kepedulian pada masyarakat melalui kegiatan corporate social responsibility di Pondok Pesantren Mafati, Bojongsari, Kota Depok.

Bantuan diberikan untuk puluhan penerima manfaat di Ponpes Mafati meliputi lansia perempuan dan laki-laki. Bantuan yang diberikan di antaranya vitamin, bahan makanan pokok, hingga perlengkapan kebersihan.

Satellite Operation dan Engineering Division Head DTH Business PT MNC Vision Networks, Alfan Afandi, menjelaskan bahwa kegiatan ini akan dilakukan secara rutin untuk terus memberikan manfaat bagi sesama.

“Kami dari MNC Group selama ini melakukannya secara rutin dan ke depan akan terus, karena kami yakin kita berbagi akan memberikan manfaat bagi semua pihak. Dan tentunya akan ada doa-doa kebaikan,” jelas Alfan.

Sementara itu, perwakilan Pondok Pesantren Mafati, Nurlela Nawawi, mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh MNC Vision Networks. Nurlela mengatakan bantuan ini sangat membantu mengingat pondok pesantren yang diurusnya bersifat gratis atau tidak berbayar.

Ia berharap bantuan ini bisa menjadi amal jariyah bagi PT MNC Vision Networks. Selain itu, ia juga berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut ke depannya dan bisa menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat.

“Kita sangat bersyukur, alhamdulillah terima kasih banyak kepada MNC Vision Networks atas bantuannya kepada yayasan kita. Memang karena pondok lansia kita ini gratis, tidak berbayar, otomatis ini sangat bermanfaat bagi kami,” ujar Nurlela.

