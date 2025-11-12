HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Gelar Edukasi dan Masak Makanan Sehat Bergizi

JAKARTA – MNC Group melalui MNC Peduli menggelar edukasi bagi ibu-ibu mengenai cara memasak makanan sehat dan bergizi untuk mendukung perkembangan ibu hamil serta tumbuh kembang anak-anak, sekaligus membentuk Generasi Cerdas Anak Bangsa. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-36 MNC Group.

Wakil Ketua Umum MNC Peduli Syafril Nasution menyatakan kegiatan digelar di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, tepatnya di Posyandu Gagak Rimang, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Edukasi memasak ini dilakukan oleh chef dari Lido Lake Resort.

“Chef-chef-nya itu memberikan cara memasak dengan cara yang sehat,” kata Syafril, Rabu (12/11/2025).

Ia menjelaskan para juru masak menunjukkan kepada ibu-ibu cara memasak yang sehat dan nikmat, namun menggunakan bahan-bahan yang murah serta mudah didapat. “Diikuti oleh ibu-ibu yang ada di sekitar posyandu,” ujarnya.

Dalam sesi edukasi, warga juga diberi kesempatan untuk mencoba memasak secara langsung serta melakukan tanya jawab, sehingga memperoleh informasi yang akurat dari narasumber yang tepat. Warga dan anak-anak tampak antusias mengikuti kegiatan ini.

Menu masakan seperti lele bakar, tumis kacang panjang, dan fuyung hai yang telah dibuat dibagikan kepada anak-anak, ibu hamil, dan warga yang hadir. Tujuannya agar anak-anak langsung diperkenalkan dengan menu bergizi ini dan dapat langsung disantap. Selain itu, menu ini juga dapat dijadikan masakan andalan yang mudah dibuat di rumah.

(Arief Setyadi )