Pascabanjir Bandang, 100 Sumur Bor Dikebut untuk Pemenuhan Air Bersih di Aceh Utara

JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, salah satunya melalui pembangunan sumur bor untuk mengoptimalkan penyediaan air bersih bagi para penyintas di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Tenaga Ahli BNPB, Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi mengatakan, mobilisasi perangkat sumur bor telah dimulai sejak 25 Desember 2025. Pemerintah menargetkan pembangunan 100 titik sumur bor yang akan tersebar di setiap desa di Kecamatan Langkahan.

“Pemerintah menargetkan pembuatan 100 titik sumur bor yang akan tersebar di seluruh desa di Kecamatan Langkahan,” ujar Asep, Selasa (30/12/2025).

Ia menjelaskan, prioritas penempatan sumur bor difokuskan pada lokasi pengungsian, rencana hunian sementara (huntara), serta fasilitas umum seperti tempat ibadah dan pesantren, agar masyarakat terdampak dapat lebih mudah mengakses air bersih.