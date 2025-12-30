Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pascabanjir Bandang, 100 Sumur Bor Dikebut untuk Pemenuhan Air Bersih di Aceh Utara 

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |08:52 WIB
Pascabanjir Bandang, 100 Sumur Bor Dikebut untuk Pemenuhan Air Bersih di Aceh Utara 
Pembuatan Sumur Bor di Aceh Utara (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, salah satunya melalui pembangunan sumur bor untuk mengoptimalkan penyediaan air bersih bagi para penyintas di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Tenaga Ahli BNPB, Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi mengatakan, mobilisasi perangkat sumur bor telah dimulai sejak 25 Desember 2025. Pemerintah menargetkan pembangunan 100 titik sumur bor yang akan tersebar di setiap desa di Kecamatan Langkahan.

“Pemerintah menargetkan pembuatan 100 titik sumur bor yang akan tersebar di seluruh desa di Kecamatan Langkahan,” ujar Asep, Selasa (30/12/2025).

Ia menjelaskan, prioritas penempatan sumur bor difokuskan pada lokasi pengungsian, rencana hunian sementara (huntara), serta fasilitas umum seperti tempat ibadah dan pesantren, agar masyarakat terdampak dapat lebih mudah mengakses air bersih.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192526//menteri_imigrasi_dan_pemasyarakatan_agus_andrianto-Bm2Q_large.jpg
Serahkan Diri, Warga Binaan Lapas Aceh Tamiang Bakal Dapat Tambahan Remisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192519//mensesneg_prasetyo_hadi-G0eA_large.jpg
Prabowo Minta Pengurusan Dokumen Rusak Akibat Banjir di Sumatera Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192509//huntara-T97Z_large.jpg
Masuki Fase Transisi, Begini Skema Bantuan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192483//pemerintah-TC3G_large.jpg
KSAD Jenderal Maruli: Saya Sudah Puluhan Kali Tangani Bencana, Ini yang Tercepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192481//bencana-pLw0_large.jpg
Ribuan Relawan Diterjunkan untuk Pemulihan Pascabencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192468//viral-ZcDN_large.jpg
Bencana Sumatera, 428 Narapidana Dibebaskan dari Lapas Aceh Tamiang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement