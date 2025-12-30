Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kasus Pembunuhan Anak Politisi PKS di Cilegon, 22 Orang Diperiksa

Iskandar Nasution , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |08:00 WIB
Kasus Pembunuhan Anak Politisi PKS di Cilegon, 22 Orang Diperiksa
Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Silitonga (foto: Okezone)
A
A
A

CILEGON – Satuan Reskrim Polres Cilegon masih menyelidiki kasus penusukan anak politisi PKS, Muhammad Axel (9) di Kota Cilegon, Banten. Dalam proses penyelidikan, polisi telah memeriksa sedikitnya 22 orang saksi, namun belum menetapkan satu pun tersangka.

Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Silitonga mengatakan, bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan mendalam. Ia menyebut, sejumlah informasi belum dapat disampaikan ke publik karena bersifat rahasia dan berkaitan dengan barang bukti ilmiah.

"Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Ada hal-hal yang tidak bisa kami sampaikan ke publik karena bersifat konfidensial, khususnya yang berkaitan dengan barang bukti ilmiah," kata Martua, Selasa (30/12/2025).

Ia menambahkan, meski sudah 22 orang diperiksa, hingga saat ini polisi masih mengalami kesulitan untuk menentukan alur peristiwa secara utuh. Untuk mempercepat pengungkapan kasus, Polres Cilegon juga mendapat bantuan dari Polda Banten serta Bareskrim Polri.

"Sudah ada 22 orang yang kami periksa, namun belum ada tersangka yang bisa ditetapkan. Proses penyelidikan saat ini dibantu oleh Polda dan Bareskrim," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192356//kasus_pembunuhan-ozED_large.jpg
Tragis! Satu Keluarga Tewas dengan Luka Senjata Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/340/3191881//relawan_dan_aparat_saat_evakuasi_korban_bencana_sumatera-tj6f_large.jpg
Kolaborasi Relawan dan Aparat Negara Percepat Penanganan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190601//penangkapan-RA6J_large.jpg
Kasus Mahasiswi UM Malang Dibunuh, Oknum Anggota Polres Probolinggo Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189888//presiden_pks_almuzzamil_yusuf-5xB4_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumatera, PKS Kerahkan Ribuan Relawan Tangani Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187402//presiden_pks_almuzzamil_yusuf-kGxc_large.jpg
Bencana Sumatera, Presiden PKS Instruksikan Potong Gaji Bantu Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186197//pembunuh_pria_dalam_karung-56JL_large.jpg
Pembunuh Pria dalam Karung di Tangerang Ditangkap, Ini Modusnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement