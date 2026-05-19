Anggota Denhanud Adisutjipto Antusias Ikut Donor Darah di HUT Ke-4 Next Hotel Yogyakarta

Heru Trijoko , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |19:20 WIB
Anggota Denhanud Adisutjipto Antusias Ikut Donor Darah di HUT Ke-4 Next Hotel Yogyakarta
Anggota Denhanud Adisutjipto Antusias Ikut Donor Darah.
SLEMAN - Ratusan peserta mengikuti kegiatan donor darah dan medical check-up gratis yang digelar Next Hotel Yogyakarta bersama MNC Peduli dalam rangka perayaan HUT ke-4 hotel tersebut di Sleman, Yogyakarta, Selasa (19/5).

Kegiatan sosial ini diikuti karyawan hotel, masyarakat sekitar, hingga personel Denhanud Adisutjipto Yogyakarta. Donor darah digelar bekerja sama dengan PMI dan RS Condong Catur, Sleman.

Salah satu peserta donor darah, Iqbal, anggota Denhanud Adisutjipto Yogyakarta, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI AU terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan darah.

“Ini bukti kepedulian kami dari satuan Pasgat, khususnya dari Yonhanud 21 Pasgat, untuk membantu masyarakat, khususnya yang ada di Yogyakarta,” ujar Iqbal kepada iNews Media Group, Selasa (19/5).

Ia menyebutkan sebanyak tujuh personel dari batalionnya diterjunkan untuk mengikuti aksi sosial tersebut. Menurutnya, kegiatan donor darah juga menjadi pengalaman positif bagi anggota yang baru pertama kali terlibat dalam kegiatan sosial di Yogyakarta.

“Perasaannya senang karena bisa membantu masyarakat juga,” katanya.

Selain donor darah, peserta juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan pengecekan kesehatan mata. Pihak penyelenggara berharap kegiatan sosial tersebut dapat membantu menambah stok darah PMI yang saat ini mulai menipis di wilayah Yogyakarta.

(Rahman Asmardika)

