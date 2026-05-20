Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lapak Pedagang Hewan Kurban yang Jualan di Trotoar Dibongkar Satpol PP DKI

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |06:02 WIB
Lapak Pedagang Hewan Kurban yang Jualan di Trotoar Dibongkar Satpol PP DKI
Satpol PP DKI tertibkan pedagang hewan kurban di trotoar (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menertibkan para pedagang hewan kurban yang berjualan di trotoar jalan. Penindakan pertama dilakukan di Jalan Cipinang Kebembem V, Pisangan Timur, Jakarta Timur, pada Selasa (19/5/2026).

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan menyampaikan penindakan ini memiliki dasar hukum, yakni Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Penindakan yang dilakukan petugas dilaksanakan secara persuasif.

"Petugas memberikan penindakan dan edukasi kepada para pedagang kurban untuk menjaga fungsi trotoar dan kebersihan lingkungan agar pengguna jalan tidak terganggu, serta trotoar dapat digunakan untuk pejalan kaki," kata Satriadi, Selasa.

Selain lokasi tersebut, anggota Satpol PP juga melaksanakan patroli di Jalan Persahabatan Raya, Pisangan Timur, Jakarta Timur, tepatnya di depan Asrama Putri Rumah Sakit Persahabatan. Di lokasi itu terdapat empat lapak yang menggunakan trotoar untuk berjualan hewan kurban.

"Pengawasan dan pengecekan dilakukan terhadap empat lapak PKM pedagang kambing yang mengokupasi trotoar atau menggunakan lahan trotoar di lokasi tersebut," kata dia.

Petugas di lapangan juga melakukan edukasi kepada pedagang hewan kurban yang berjualan di trotoar agar tidak mengganggu pejalan kaki.

Satriadi menegaskan, selama masa Idul Adha 2026, Satpol PP DKI akan menggencarkan patroli untuk memantau keberadaan pedagang hewan kurban. Hal ini dilakukan agar pedagang tidak memanfaatkan trotoar untuk berjualan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/338/3219159/hewan_kurban-WGFX_large.jpg
Sebentar Lagi Idul Adha, Begini Cara Memilih Hewan Kurban yang Layak dan Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/338/3218945/hewan_kurban-6h21_large.jpg
Awas! Dilarang Jualan Hewan Kurban di Trotoar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218910/hilal-Xmp7_large.jpg
Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Adha 1447 H Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218134/lebaran-qBI0_large.jpg
BRIN Prediksi Idul Adha 1447 H Jatuh pada 27 Mei 2026, Berpotensi Serentak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216698/hilal-2mGM_large.jpg
Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Adha pada 17 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement