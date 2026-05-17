Breaking News! Iduladha 1447 Hijriah Jatuh pada 27 Mei 2026

JAKARTA - Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah bertepatan dengan 10 Zulhijjah jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Menag Nasaruddin mengungkapkan bahwa 1 Zulhijjah 1447 H jatuh pada Senin, 18 Mei 2026. Sehingga, 10 Zulhijjah yang merupakan Hari Raya Iduladha 1447 H jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026.

“Bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriyah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi dan dengan demikian hari raya Iduladha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriyah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi,” ungkap Menag.

Menag menyampaikan bahwa sidang isbat merupakan forum resmi pemerintah melalui Kementerian Agama untuk memberikan kepastian bagi umat Islam di Indonesia dalam melaksanakan ibadah dan merayakan hari raya Iduladha. “Penetapan ini dilakukan dengan mengintegrasikan data hisab dan hasil rukyah Hilal serta memperhatikan kriteria MABIMS itu artinya menteri-menteri agama se-Asia Tenggara.”

Menag pun membeberkan bahwa dalam berbagai sudut pandang data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar 3 derajat 17 menit 33 detik sampai kepada 6 derajat 56 menit 58 detik dan sudut elongasi antara 8 derajat 54 menit 49 detik sampai 10 derajat 37 menit 7 detik.