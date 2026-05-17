Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Iduladha 1447 Hijriah Jatuh pada 27 Mei 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |18:54 WIB
Breaking News! Iduladha 1447 Hijriah Jatuh pada 27 Mei 2026
Menteri Agama Nasaruddin Umar (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah bertepatan dengan 10 Zulhijjah jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Minggu (17/5/2026). 

Menag Nasaruddin mengungkapkan bahwa 1 Zulhijjah 1447 H jatuh pada Senin, 18 Mei 2026. Sehingga, 10 Zulhijjah yang merupakan Hari Raya Iduladha 1447 H jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026. 

“Bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriyah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi dan dengan demikian hari raya Iduladha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriyah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi,” ungkap Menag. 

Menag menyampaikan bahwa sidang isbat merupakan forum resmi pemerintah melalui Kementerian Agama untuk memberikan kepastian bagi umat Islam di Indonesia dalam melaksanakan ibadah dan merayakan hari raya Iduladha. “Penetapan ini dilakukan dengan mengintegrasikan data hisab dan hasil rukyah Hilal serta memperhatikan kriteria MABIMS itu artinya menteri-menteri agama se-Asia Tenggara.”

Menag pun membeberkan bahwa dalam berbagai sudut pandang data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar 3 derajat 17 menit 33 detik sampai kepada 6 derajat 56 menit 58 detik dan sudut elongasi antara 8 derajat 54 menit 49 detik sampai 10 derajat 37 menit 7 detik. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218992//indonesia_dan_saudi_diprediksi_iduladha_serentak_27_mei_2026-1u6x_large.jpg
Posisi Hilal Penuhi Kriteria, Indonesia dan Saudi Diprediksi Iduladha Serentak 27 Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218989//pemantauan_hilal-zJxM_large.jpg
Data Hisab Kemenag: Iduladha 1447 H Jatuh pada 27 Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218987//cecep_nurwendaya-twgq_large.jpg
Penentuan Awal Zulhijah, Kemenag Kerahkan Teleskop di 88 Titik Rukyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218910//hilal-Xmp7_large.jpg
Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Adha 1447 H Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218880//pemerintah-4hrJ_large.jpg
Menag Nasaruddin: Spirit Kiai Wahab Hasbullah Jadi Teladan Perkuat Pesantren!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218557//hilal-x7Z3_large.jpg
PBNU Rilis Data Hilal, Iduladha 1447 H Berpotensi Serentak pada 27 Mei 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement