Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sita Pengembalian Uang Ratusan Juta dari Eks Staf Ahli Menhub Terkait Korupsi DJKA

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |23:05 WIB
KPK Sita Pengembalian Uang Ratusan Juta dari Eks Staf Ahli Menhub Terkait Korupsi DJKA
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan uang terkait perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Uang itu disita setelah dikembalikan oleh mantan Staf Ahli Budi Karya Sumadi saat menjabat Menteri Perhubungan, yakni Robby Kurniawan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pengembalian uang dilakukan bersamaan saat Robby diperiksa pada Senin (18/5/2026).

"Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait DJKA, kemarin penyidik melakukan pemeriksaan. Di antaranya untuk penyitaan pengembalian sejumlah uang yang dalam konstruksi perkara ini diduga diterima oleh Saudara RK," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (19/5/2026).

Budi tidak merinci total uang yang dikembalikan dari tangan Robby. Namun, tambah Budi, jumlah uang itu mencapai ratusan juta.

"(Jumlah uang) ratusan juta," imbuh Budi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219413//wakil_ketua_kpk_fitroh_rohcahyanto-UcO7_large.jpg
KPK Harap Pengelolaan Barang Bukti Rupbasan Bisa Jadi Contoh bagi Penegakan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219245//muhadjir_effendy-NoH6_large.jpg
KPK Periksa Muhadjir Effendy soal Kuota Haji Tambahan 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219216//eks_menteri_agama_ad_interim_muhadjir_effendy-6FjC_large.jpg
Sempat Minta Tunda Pemeriksaan, Muhadjir Effendy Mendadak Datangi KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/337/3214600//ilustrasi-n0KS_large.jpg
KPK Usulkan Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol, Eks Penyidik: Jaga Kualitas Demokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212518//ilustrasi-o1Wh_large.jpg
Kasus RPTKA, KPK Dalami Aset Eks Sekjen Kemnaker Hingga Dugaan Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211396//ilustrasi-qdQJ_large.jpg
Kasus Korupsi RPTKA, KPK Periksa 7 Saksi Terkait Aset Eks Sekjen Kemnaker
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement