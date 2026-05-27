Ribuan Jemaah Padati Masjid Istiqlal untuk Salat Idul Adha

JAKARTA - Ribuan jemaah mulai berdatangan ke Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, untuk menunaikan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Sebagian jemaah bahkan telah datang sejak subuh.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group, Rabu (27/5/2026), hingga pukul 06.00 WIB para jemaah terus berdatangan ke Masjid Istiqlal. Mereka terlihat mengenakan busana muslim bernuansa putih serta membawa perlengkapan salat seperti sajadah atau mukena bagi perempuan.

Sebelum masuk ke dalam masjid, jemaah diwajibkan melewati pemeriksaan keamanan. Para jemaah terlihat berjalan melintasi mesin pemindai badan dan menjalani pengecekan menggunakan metal detector.

Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan Salat Idul Adha berjalan aman dan tertib. Terlebih, pelaksanaan salat kali ini juga akan dihadiri para pimpinan negara.

Adapun pelaksanaan Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal akan dimulai pukul 07.00 WIB. Ahmad Anshoruddin Ibrahim dijadwalkan menjadi imam Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal.