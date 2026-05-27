Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ribuan Jemaah Padati Masjid Istiqlal untuk Salat Idul Adha

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |07:27 WIB
Ribuan Jemaah Padati Masjid Istiqlal untuk Salat Idul Adha
Ribuan jemaah mulai berdatangan ke Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, untuk menunaikan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. (Foto ;okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan jemaah mulai berdatangan ke Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, untuk menunaikan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Sebagian jemaah bahkan telah datang sejak subuh.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group, Rabu (27/5/2026), hingga pukul 06.00 WIB para jemaah terus berdatangan ke Masjid Istiqlal. Mereka terlihat mengenakan busana muslim bernuansa putih serta membawa perlengkapan salat seperti sajadah atau mukena bagi perempuan.

Sebelum masuk ke dalam masjid, jemaah diwajibkan melewati pemeriksaan keamanan. Para jemaah terlihat berjalan melintasi mesin pemindai badan dan menjalani pengecekan menggunakan metal detector.

Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan Salat Idul Adha berjalan aman dan tertib. Terlebih, pelaksanaan salat kali ini juga akan dihadiri para pimpinan negara.

Adapun pelaksanaan Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal akan dimulai pukul 07.00 WIB. Ahmad Anshoruddin Ibrahim dijadwalkan menjadi imam Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3220978//purbaya-DzGV_large.jpg
Purbaya Yudhi Salat Idul Adha di Masjid DJP, Kurbankan Dua Sapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/612/3220922//kambing_peluk_pemiliknya-PopB_large.jpg
Viral! Kambing Menangis dan Terus Peluk Pemiliknya saat Dijual untuk Kurban Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220954//menteri_agama_nasaruddin_umar-fiF7_large.jpg
Masjid Istiqlal Gunakan Sistem By Name By Address Distribusikan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220975//viral-S7Gq_large.jpg
Upaya Pembunuhan Soekarno saat Sholat Idul Adha, Sosoknya Terlihat Jadi Dua saat Hendak Ditembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220797//irfan_hakim-6Ypd_large.jpg
Mengintip Kekayaan Irfan Hakim, Artis yang Banjir Orderan Hewan Kurban Jelang Idul Adha 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220872//menteri_agama_nasaruddin_umar-Meqj_large.jpg
Gibran Salat Iduladha di Istiqlal, Masjid Steril Mulai Pukul 00.00 WIB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement