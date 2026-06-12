Kemenhaj: 69.388 Jamaah Haji Telah Tiba di Indonesia, Jangan Bawa Zamzam di Koper

JAKARTA - Proses pemulangan jamaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap. Hingga hari ini, tercatat 69.388 orang telah tiba di Tanah Air.

Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, menyampaikan bahwa hingga hari ke-11 masa pemulangan, proses kepulangan jamaah berjalan sesuai rencana.

"Hingga hari ini, sebanyak 187 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 72.825 jemaah dan 747 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan mencapai 73.572 orang," kata Ichsan, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan, dari jumlah tersebut sebanyak 176 kloter telah tiba di Indonesia dengan total 68.686 jamaah dan 702 petugas.

"Dengan demikian, jumlah kedatangan di Tanah Air hingga saat ini mencapai 69.388 orang," ujarnya.

Selain itu, proses pergerakan jamaah Gelombang II dari Makkah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga hari ini, sebanyak 88 kloter dengan jumlah 33.820 jamaah dan 352 petugas telah diberangkatkan menuju Madinah, atau total sebanyak 34.172 orang.

Sementara itu, jamaah haji khusus yang telah kembali ke Indonesia hingga hari ini tercatat sebanyak 15.802 orang, terdiri atas 15.066 jamaah dan 736 petugas.