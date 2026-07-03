Haji 2026 Lancar, Kemenhaj Buka Pintu untuk Berbagai Masukan

JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Puji Raharjo mengungkap kesuksesan penyelenggaraan haji 1447/2026 tak luput dari peran mitra strategis, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Saat ini, seluruh jamaah haji sudah kembali di Tanah Air.

"KBIHU merupakan mitra strategis Kementerian Haji dan Umrah dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji. Suksesnya Kementerian Haji dan Umrah suksesnya KBIHU," katanya dikutip Jumat (3/7/2026).

Puji membuka evaluasi Haji Tahun 1447/ 2026 yang dihelat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Komunikasi (FK) Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) di Jakarta. Acara yang digelar 2-3 Juli ini dihadiri KBIHU dari seluruh Indonesia, dan Puji menyampaikan terima kasih atas evaluasi yang dilakukan FK KBIHU.

Inisiatif FK KBIHU yang melakukan evaluasi secara menyeluruh pun diapresiasi. Menurutnya, hasil evaluasi akan menjadi bahan penting untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, baik oleh KBIHU maupun pemerintah.

"Tentu yang kita harapkan dari sini adalah masukan-masukan yang berarti dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji tahun yang akan datang," ujarnya.

Sementara, Ketua Umum FK KBIHU KH Manarul Hidayat menuturkan evaluasi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pembimbingan dan pendampingan jamaah haji pada masa mendatang. Ia meminta seluruh peserta memberikan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan layanan.

"Untuk itu, saya berpesan melalui evaluasi ini curahkan pikiran positif untuk meningkatkan pelayanan pembimbingan dan pembianaan yang lebih baik untuk penyelenggaraan haji tahun depan," tuturnya.