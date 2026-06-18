Presiden Prabowo Ingin Antrean Haji Dipangkas Lagi

Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Foto: BPMI)

BOGOR - Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebutkan Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar antrean jamaah haji dapat dipersingkat.

Cucun mengatakan, Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap panjangnya antrean haji. Prabowo meminta Kementerian Haji mencari berbagai skema agar masa tunggu keberangkatan haji dapat dipersingkat.

“Concern beliau yang kami sangat tadi apresiasi itu, ingin bagaimana antrean ini yang kemarin sudah hampir 35 tahun, 40 tahun, melalui para pembantunya Bapak Presiden, Pak Menteri Haji nanti dan Wamen semua bekerja, sudah bisa ditekan sampai 26 tahun,” kata Cucun di Hambalang, Bogor, Rabu (17/6/2026).

“Bahkan, beliau menyampaikan tadi kalau bisa tolong lebih cepat lagi seperti apa skemanya kalau misalkan antrean ini tidak panjang,” sambungnya.

Selain itu, Cucun turut melaporkan kepada Prabowo mengenai mekanisme keberangkatan haji. Ia menuturkan, Imigrasi di Indonesia mampu mencegah keberangkatan jamaah ilegal.

“Kemudian kami juga laporkan pengawasan kami terkait bagaimana di mekanisme keberangkatan. Imigrasi di kita sudah bagus sehingga bisa mengantisipasi jamaah-jamaah ilegal tidak bisa lolos. Kemudian juga orang yang bisa menjalankan haji itu betul-betul bisa nyaman dari sejak keberangkatan,” ujarnya.

Ia kemudian berbicara terkait peningkatan kualitas layanan bagi jamaah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo. “Fasilitas layanan hotel, bayangkan saja di era kepemimpinan Bapak Presiden sekarang ini, jamaah reguler-kan ada dua ya, jamaah reguler dan jamaah haji khusus, jamaah haji khusus itu sudah biasa nginap di hotel bintang lima, tetapi ini jemaah reguler sekarang hampir 17.000 jamaah diinapkan di zona 1 di sekeliling Masjid Nabawi di Madinah, bisa diinapkan di hotel-hotel bintang lima,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

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