HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh! 8 Jasad di TPU Muara Benda Depok Hilang

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |04:02 WIB
DEPOK - Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan belasan makam di TPU Muara Benda, Kemiri Muka, Kota Depok, Jawa Barat, mengalami longsor.

Warga pun gotong royong memindahkan jasad dari makam yang longsor tersebut, sementara delapan jasad lainnya masih dalam pencarian.

“Terdapat enam belas makam yang mengalami longsor akibat terkikisnya tanah oleh aliran air hujan,” ujar pengurus makam, Muhayar, Selasa (24/3/2026).

Muhayar menambahkan, masih terdapat delapan jasad yang masih dalam tahap pencarian akibat tertimbun longsor.

Saat ini pengurus makam dibantu warga setempat masih melakukan evakuasi pada belasan jasad tersebut untuk dipindahkan ke area yang lebih aman.

“Kami juga masih melakukan pendataan terhadap nama-nama jasad agar tidak tertukar,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mayat jasad viral depok
