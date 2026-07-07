Jokowi Ungkap Isi Obrolan dengan JK saat Bertemu di HUT Bhayangkara

SOLO – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap isi pembicaraannya dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), saat bertemu dalam Upacara HUT Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026. Pertemuan keduanya menjadi perhatian karena nama JK sempat dikaitkan dengan isu kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi.

"Pertemuan biasa di dalam forum Hari Bhayangkara," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa (7/7/2026).

Jokowi mengaku tidak ada pembicaraan khusus dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, mereka hanya membahas hal-hal ringan.

"Biasa, dulu kami berdua di pemerintahan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Bicara juga hal yang ringan," ujar Jokowi.

Saat disinggung apakah sempat merasa canggung mengingat hubungan keduanya belakangan disebut memanas setelah nama JK masuk dalam pusaran isu dugaan fitnah ijazah palsu, Jokowi menegaskan tidak ada kecanggungan.

"Enggak, biasa saja," kata Jokowi.

(Awaludin)

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