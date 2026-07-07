Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Ungkap Isi Obrolan dengan JK saat Bertemu di HUT Bhayangkara

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |14:53 WIB
Jokowi Ungkap Isi Obrolan dengan JK saat Bertemu di HUT Bhayangkara
Joko widodo (foto: Okezone)
A
A
A

SOLO – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap isi pembicaraannya dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), saat bertemu dalam Upacara HUT Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026. Pertemuan keduanya menjadi perhatian karena nama JK sempat dikaitkan dengan isu kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi.

"Pertemuan biasa di dalam forum Hari Bhayangkara," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa (7/7/2026).

Jokowi mengaku tidak ada pembicaraan khusus dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, mereka hanya membahas hal-hal ringan.

"Biasa, dulu kami berdua di pemerintahan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Bicara juga hal yang ringan," ujar Jokowi.

Saat disinggung apakah sempat merasa canggung mengingat hubungan keduanya belakangan disebut memanas setelah nama JK masuk dalam pusaran isu dugaan fitnah ijazah palsu, Jokowi menegaskan tidak ada kecanggungan.

"Enggak, biasa saja," kata Jokowi.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228683//roy_suryo-v8qO_large.jpg
Roy Suryo Tersenyum Usai Menang Sebagian di Praperadilan, Pendukung Langsung Bertakbir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228682//roy_suryo-AEmU_large.jpg
Breaking News! Hakim PN Jaksel Kabulkan Praperadilan Roy Suryo Sebagian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228679//jokowi-9j2i_large.jpg
Jika Dipanggil Hakim, Jokowi Siap Hadiri Sidang Kasus Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228673//roy_suryo-HDRp_large.jpg
Roy Suryo Hadapi Sidang Putusan Praperadilan, Pendukungnya Membeludak di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228588//roy_suryo-oq9y_large.jpg
Nasib Roy Suryo Ditentukan Hari Ini, PN Jaksel Bacakan Putusan Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/337/3228504//roy_suryo-Rc8m_large.jpg
Dugaan Liar Kubu Jokowi di Balik Praperadilan Jilid II Roy Suryo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement