Roy Suryo Hadapi Sidang Putusan Praperadilan, Pendukungnya Membeludak di PN Jaksel

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Roy Suryo dalam kasus ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Puluhan pendukung Roy Suryo turut mendatangi pengadilan.

Berdasarkan pantauan, puluhan pendukung Roy Suryo yang didominasi ibu-ibu tampak memenuhi PN Jakarta Selatan, tepatnya di ruang sidang utama tempat persidangan digelar. Mereka terlihat mengenakan pakaian serba putih.

Selain pendukung, petugas kepolisian juga tampak memperketat pengamanan, khususnya di lokasi sidang Roy Suryo. Hal itu dilakukan menyusul ramainya pendukung yang hadir dalam persidangan.

Saat ini, sidang pembacaan putusan tengah berlangsung di pengadilan yang dipimpin Hakim Tunggal Praperadilan I Ketut Darpawan. Hadir dalam persidangan, Roy Suryo bersama tim pengacaranya serta pihak Polda Metro Jaya.

Sidang digelar di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan sekitar pukul 13.00 WIB. Awak media juga tampak ramai melakukan peliputan terkait jalannya persidangan tersebut.

(Arief Setyadi )

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