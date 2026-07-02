Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ahli Polda Metro Bantah Surat Penangkapan Roy Suryo Cacat Formil

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |21:29 WIB
Ahli Polda Metro Bantah Surat Penangkapan Roy Suryo Cacat Formil
Ahli Polda Metro bantah surat penangkapan Roy Suryo cacat formil (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang dihadirkan Polda Metro Jaya dalam sidang praperadilan Roy Suryo, Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan, membantah bahwa surat penangkapan Roy Suryo cacat formil.

"Soal cacat formil itu sebenarnya definisi yang diberikan Pemohon (kubu Roy Suryo), tapi kan itu ditanya soal kalau ada surat kemudian surat itu menjelaskan tentang dasarnya adalah KUHAP baru, sedangkan yang kita pakai KUHAP lama, ya apakah itu sebuah kesalahan, ya kesalahan," ujarnya, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, istilah cacat formil dalam surat penangkapan terhadap Roy Suryo merupakan definisi yang disampaikan kubu Roy Suryo sendiri, bukan darinya. Sebagai ahli, ia menjelaskan rangkaian upaya paksa yang dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan P-21 atau lengkap.

Ia menerangkan rangkaian upaya paksa oleh penyidik memiliki dasar hukum yang jelas. Proses penyidikan dianggap selesai sepenuhnya setelah pelimpahan tahap dua dilakukan ke kejaksaan secara fisik.

Terkait adanya kesalahan pengetikan dalam surat penangkapan mengenai KUHAP, ia menyebut hal tersebut memang dapat dianggap sebagai kesalahan. Namun, kesalahan itu tidak otomatis membatalkan seluruh tindakan kepolisian, termasuk penangkapan Roy Suryo.

"Tetapi apakah kesalahan itu cukup, derajat kesalahan itu cukup untuk membatalkan semua tindakan pendekatan hukum, saya jawab tidak. Karena kesalahan itu sebuah kesalahan yang minor, kesalahan itu juga direduksi dengan pencantuman pasal transisi di KUHAP yang 361," tuturnya.

Ia menjelaskan perkara yang menjadi dasar praperadilan Roy Suryo pada dasarnya ditangani sebelum berlakunya KUHAP baru. Karena itu, menurutnya, validasi hukum yang digunakan tetap mengacu pada KUHAP lama, bukan KUHAP baru sebagaimana dalil pihak pemohon.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227881/roy_suryo-lQPV_large.jpg
Polda Metro Bantah Penangkapan Roy Suryo Bak Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227847/dokter_tifa-D397_large.jpg
Didakwa Pencemaran Nama Baik, Dokter Tifa Tantang Jokowi Tunjukkan Ijazahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227819/roy_suryo-arVh_large.jpg
Giliran Polda Metro Ajukan Bukti dan Saksi di Sidang Praperadilan Roy Suryo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227805/ijazah_jokowi-cwKH_large.jpg
Sidang Dokter Tifa Memanas, Kuasa Hukum Pertanyakan Berkas BAP yang Tak Diserahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227702/dokter_tifa-mkT4_large.jpg
Dokter Tifa Jalani Sidang Perdana Kasus Ijazah Jokowi Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227698/dokter_tifa-MFnm_large.jpg
PN Jaktim Izinkan Siaran Langsung Sidang Perdana Dokter Tifa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement