Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Datang ke PN Jaksel, Roy Suryo Doakan Sidang Praperadilan Dokter Tifa Lancar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |11:04 WIB
Datang ke PN Jaksel, Roy Suryo Doakan Sidang Praperadilan Dokter Tifa Lancar
Roy Suryo (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pakar Telematika Roy Suryo turut hadir di PN Jakarta Selatan untuk memberikan dukungan kepada dokter Tifauzia Tyassuma yang bakal menjalani sidang praperadilan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kasus ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu (12/8/2026).

Berdasarkan pantauan, Roy Suryo tampak hadir di PN Jakarta Selatan didampingi salah satu pengacaranya, Refly Harun. Keduanya tiba di PN Jakarta Selatan sekitar pukul 09.20 WIB.

Roy Suryo sempat bertemu dengan dokter Tifa dan berbincang, begitu juga dengan tim pengacara dokter Tifa. Bahkan, Roy Suryo sempat menyampaikan doa agar sidang perdana praperadilan dokter Tifa dapat berjalan lancar.

"Semoga lancar sidangnya dokter Tifa dan tim kuasa hukumnya lancar. Itu saja, ya," kata Roy Suryo di PN Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2026).

Adapun dokter Tifa dan tim pengacaranya lebih dahulu tiba di PN Jakarta Selatan sekitar pukul 09.10 WIB. Namun, hingga pukul 10.20 WIB, sidang dokter Tifa masih belum digelar lantaran hakim praperadilan masih memimpin sidang praperadilan lainnya.

Selain itu, pihak Kejagung cq Kejati Jakarta cq Kejari Jakarta Selatan selaku Termohon dalam praperadilan Dokter Tifa juga masih belum terlihat di PN Jakarta Selatan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236212/dokter_tifa-Ixe3_large.jpg
Dokter Tifa Tegaskan Tidak Menyerah Hadapi Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236198/dokter_tifa-b7RA_large.jpg
Dokter Tifa Bantah Mangkir Sidang Dakwaan di PN Jakarta Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236142/roy_suryo-vJTI_large.jpg
Sidang Praperadilan, Roy Suryo Minta Status Tersangka-Pencekalan Dinyatakan Tidak Sah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/337/3235682/bonatua-kspx_large.jpg
Bonatua Tantang Jokowi Uji Keabsahan Legalisir Ijazah di ANRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/337/3235595/roy_suryo-R5Ug_large.jpg
Roy Suryo Tampilkan Legalisir Ijazah Jokowi pada 2005 dan 2010 Masih Sama: Ini Gak Mungkin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/337/3235591/dokter_tifa-WzKw_large.jpg
Jalani Sidang Praperadilan, Dokter Tifa Ingin Lakukan Intellectual Exercise
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement