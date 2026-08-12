Datang ke PN Jaksel, Roy Suryo Doakan Sidang Praperadilan Dokter Tifa Lancar

JAKARTA - Pakar Telematika Roy Suryo turut hadir di PN Jakarta Selatan untuk memberikan dukungan kepada dokter Tifauzia Tyassuma yang bakal menjalani sidang praperadilan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kasus ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu (12/8/2026).

Berdasarkan pantauan, Roy Suryo tampak hadir di PN Jakarta Selatan didampingi salah satu pengacaranya, Refly Harun. Keduanya tiba di PN Jakarta Selatan sekitar pukul 09.20 WIB.

Roy Suryo sempat bertemu dengan dokter Tifa dan berbincang, begitu juga dengan tim pengacara dokter Tifa. Bahkan, Roy Suryo sempat menyampaikan doa agar sidang perdana praperadilan dokter Tifa dapat berjalan lancar.

"Semoga lancar sidangnya dokter Tifa dan tim kuasa hukumnya lancar. Itu saja, ya," kata Roy Suryo di PN Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2026).

Adapun dokter Tifa dan tim pengacaranya lebih dahulu tiba di PN Jakarta Selatan sekitar pukul 09.10 WIB. Namun, hingga pukul 10.20 WIB, sidang dokter Tifa masih belum digelar lantaran hakim praperadilan masih memimpin sidang praperadilan lainnya.

Selain itu, pihak Kejagung cq Kejati Jakarta cq Kejari Jakarta Selatan selaku Termohon dalam praperadilan Dokter Tifa juga masih belum terlihat di PN Jakarta Selatan.

(Arief Setyadi )

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