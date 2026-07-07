Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prosesi Injak Kepala Kerbau Dikaitkan dengan Politik, Ini Respons Tegas Jokowi

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |14:27 WIB
Prosesi Injak Kepala Kerbau Dikaitkan dengan Politik, Ini Respons Tegas Jokowi
Prosesi injak kepala kerbau saat Jokowi menerima gelar kehormatan "Baginda Pemuka Bangsa" di Kedatun Keagungan Lampung (foto: dok ist)
A
A
A

SOLO – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai pemberian gelar kehormatan dari kerajaan di Lampung yang dikaitkan dengan isu politik. Dalam prosesi tersebut, terdapat ritual menginjak kepala kerbau yang kemudian diibaratkan sebagai menginjak kepala banteng.

"Itu kan bentuk penghormatan dari masyarakat adat di Lampung. Bentuk penghormatan dari Istana Kedatun Kerajaan Lampung, dan saya merasa terhormat diberikan penghargaan," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa (7/7/2026).

Jokowi berharap semua pihak tidak menarik setiap peristiwa ke ranah politik, karena dinilainya sering kali tidak berkaitan.

Ia menegaskan, bahwa semua pihak harus terus menghargai adat istiadat, kearifan lokal, serta kebudayaan Indonesia yang sangat beragam.

Saat disinggung mengenai prosesi menginjak kepala kerbau yang kemudian dikaitkan sebagai simbol menginjak kepala banteng, Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan ritual adat.

"Sekali lagi, itu ritual adat yang tidak sekali dua kali, sudah ratusan kali dilakukan," ujar Jokowi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
lampung Kerbau jokowi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228679//jokowi-9j2i_large.jpg
Jika Dipanggil Hakim, Jokowi Siap Hadiri Sidang Kasus Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/337/3228356//roy_suryo-hjUg_large.jpg
Roy Suryo Kembali Ajukan Praperadilan soal Pasal Penetapan Tersangka, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/340/3228169//satwa_langka-peOW_large.jpg
4 Pembunuh Tapir Langka di Lampung Ditangkap, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227855//presiden_ke_7_ri_jokowi-0Mal_large.jpg
Pengacara Pastikan Jokowi Hadir dan Tunjukkan Ijazah di Persidangan Dokter Tifa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/612/3227164//jokowi-JgYE_large.jpg
Arti Ritual Tanah Gajah Lampung dan Injak Kepala Kerbau yang Dijalani Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/337/3227160//viral-ZvIz_large.jpg
Roy Suryo Ngamuk Sidang Praperadilan di PN Jaksel Disusupi Termul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement