Prosesi Injak Kepala Kerbau Dikaitkan dengan Politik, Ini Respons Tegas Jokowi

Prosesi injak kepala kerbau saat Jokowi menerima gelar kehormatan "Baginda Pemuka Bangsa" di Kedatun Keagungan Lampung (foto: dok ist)

SOLO – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai pemberian gelar kehormatan dari kerajaan di Lampung yang dikaitkan dengan isu politik. Dalam prosesi tersebut, terdapat ritual menginjak kepala kerbau yang kemudian diibaratkan sebagai menginjak kepala banteng.

"Itu kan bentuk penghormatan dari masyarakat adat di Lampung. Bentuk penghormatan dari Istana Kedatun Kerajaan Lampung, dan saya merasa terhormat diberikan penghargaan," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa (7/7/2026).

Jokowi berharap semua pihak tidak menarik setiap peristiwa ke ranah politik, karena dinilainya sering kali tidak berkaitan.

Ia menegaskan, bahwa semua pihak harus terus menghargai adat istiadat, kearifan lokal, serta kebudayaan Indonesia yang sangat beragam.

Saat disinggung mengenai prosesi menginjak kepala kerbau yang kemudian dikaitkan sebagai simbol menginjak kepala banteng, Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan ritual adat.

"Sekali lagi, itu ritual adat yang tidak sekali dua kali, sudah ratusan kali dilakukan," ujar Jokowi.