Viral Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung, PDIP: Bagian dari Adat atau Ekspresi Kesombongan?

JAKARTA – PDI Perjuangan mempersilahkan masyarakat untuk menilai gesture mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginjak kepala kerbau di atas karpet bewarna merah, saat menerima gelar adat kehormatan "Baginda Pemuka Bangsa" yang dianugerahkan oleh lima kerajaan adat Lampung, Sabtu, 27 Juni 2026.

"Biarlah rakyat yang menilai," kata politikus PDIP Guntur Romli saat dihubungi, Minggu (28/6/2026).

Guntur pun berkomentar banyak terkait hal tersebut. Ia mempersilahkan rakyat untuk menilai apakah bentuk injak kepala kerbau itu merupakan bagian dari ritual atau simbolisasi perendahan politik.

"Kami tidak ada komentar, apa itu bagian dari adat, atau ekspresi kesombongan atau simbolisasi perendahan politik?" tutup Guntur.

Sebelumnya, Jokowi melakukan kunjungan blusukan ke Provinsi Lampung. Dalam kunjungan tersebut, beliau menerima gelar adat kehormatan "Baginda Pemuka Bangsa" yang dianugerahkan oleh lima kerajaan adat Lampung.

Gelar adat tersebut diberikan melalui sebuah prosesi sakral yang digelar di Rumah Adat Lampung Kedatun Keagungan, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandarlampung.

Prosesi penganugerahan ini dihadiri langsung oleh para sultan, penyimbang adat, serta tokoh masyarakat setempat. Dalam acara tersebut, Jokowi tampak mengenakan pakaian adat Lampung lengkap sebagai bagian dari rangkaian penyematan resmi.

Kedatangan Jokowi langsung disambut hangat melalui tradisi Nemui Nyimah, yang merupakan ritual penyambutan tamu kehormatan dalam kebudayaan adat Lampung. Setelah prosesi penyambutan usai, acara inti pemberian gelar adat kemudian dilaksanakan di Gedung Pusiban.