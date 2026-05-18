Eks Manejemen Buku Gibran Endgame Diperiksa soal Kasus Michael Sinaga

JAKARTA -Mantan manejemen buku Gibran Endgame, Arif Ikhsan diperiksa sebagai pelapor atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Youtuber, Michael Sinaga di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (18/5/2026).

"Sesuai panggilan hari ini, saya mau memberikan keterangan, di mana Michael ini, semua yang dia tujukan pada saya itu fitnah, antara lain itu yang saya laporkan ini, dia menuduh saya sebagai sekretaris," ujarnya.

Menurutnya, Michael diduga memfitnah dia sebagai Sekretaris dalam surat yang akan dikirimkan ke mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin bertemu. Fitnah itu disampaikan Michael melalui podcast miliknya.

"Apa yang ditujukan surat ke Jokowi itu, saya ditujukan sebagai sekretaris juga, tidak pernah saya jadi sekretaris di situ dan surat itu saya orang yang pertama menolak untuk diantarkan ke Jokowi. Itu fitnah sekali Michael kalau saya orang pertama menyetujui mengantarkan surat itu," tuturnya.

Dalam podcast tersebut, Michael bahkan menuduh dua tidak pernah menikah dengan istrinya. Dia pun heran, mengapa ada fitnah terhadap dirinya, yang tidak ada hubungannya dengan ijazah Jokowi.