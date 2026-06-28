Blusukan ke Lampung, Jokowi Jajan Es Teh dan Sosis Bakar

LAMPUNG – Mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menyambangi Kawasan Sentra UMKM Maliosewu di Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Sabtu, 27 Juni 2026.

Pantauan di lokasi, ribuan orang menanti kedatangan Jokowi. Ratusan stan kuliner berjejer rapi di sepanjang kawasan Maliosewu.

Suasana bertambah ramai ketika Jokowi tiba di lokasi Maliosewu. Warga yang datang dari berbagai wilayah sekitar berebut meminta swafoto atau sekadar bersalaman dengan Jokowi.

Sementara lapak para pemilik UMKM didominasi aneka makanan dan jajanan khas daerah. Menariknya, Jokowi sempat jajan es teh manis dan sosis bakar.

Kunjungan Jokowi ke sentra UMKM ini penting sebagai momentum kebangkitan dan perkembangan ekonomi lokal.