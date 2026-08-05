Isu Demo Besar Agustus, Menko Polkam: Saya Jalan ke Pasar Tradisional Aman!

Isu Demo Besar Agustus, Menko Polkam: Saya Jalan ke Pasar Tradisional Aman/Okezone

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Djamari Chaniago memastikan situasi dalam negeri masih aman dan sangat terkendali Pemerintah

Demikian disampaikan Djamari usai mengumpulkan Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Herindra di kantornya, Rabu (5/8/2026).

“Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan situasi terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua,” kata Djamari.

Meski begitu, Djamari mengaku, tidak sedikit informasi yang tersebar di media sosial beberapa hari terakhir ini mengganggu dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Informasi itu, dinilai disebarluaskan dalam bentuk hoaks, disinformasi, fitnah, hingga kebencian.

Menurut Djamari, masyarakat Indonesia mempunyai kemampuan untuk menghadapi informasi tidak benar tersebut.

“Seperti saya tegaskan tadi bahwa kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia itu dalam keadaan aman di Jakarta begitu juga kota-kota besar lainnya, daerah-daerah yang sering saya kunjungi juga dalam keadaan aman,” jelas dia.

Oleh karena itu, Djamari meminta masyarakat tidak perlu terganggu dengan informasi tersebut karena pemerintah disebut menanganinya dengan baik.