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Menko Polkam Minta Masyarakat Tak Terpengaruh Hoaks Demo Besar Agustus

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |23:26 WIB
Menko Polkam Minta Masyarakat Tak Terpengaruh Hoaks Demo Besar Agustus
Menko Polkam Minta Masyarakat Tak Terpengaruh Hoaks/Okezone
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)  Djamari Chaniago menyerukan masyarakat tak terpengaruh informasi bohong (hoaks) yang tersebar di sosial media terkait isu demo besar Agustus. Saat ini, situasi masih berada dalam kendali Pemerintah.

Demikian disampaikan Djamari usai bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala BIN Muhammad Herindra di kantornya, Rabu (5/8/2026).

"Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan situasi terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua, kendali Panglima, kendali Kapolri, kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi untuk menyegarkan kondisi-kondisi yang kita hadapi pada setiap saat," ujar Djamari usai pertemuan.

Djamari juga menyinggung situasi yang banyak tersebar informasi bohong di sosmed. Menurutnya, kondisi itu sedikit mengganggu hingga menimbulkan kekhawatiran.

"Dan saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua," tegas Djamari.

"Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan, yang disebarkan melalui media sosial itu," tambahnya.

 

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