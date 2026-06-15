Polda Metro Jaya Kerahkan 3.588 Personel Amankan Aksi Demo di DPR RI

JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebutkan, sebanyak 3.588 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta pada Senin (15/6/2026) ini. Setidaknya, ada sekira 300 orang yang akan melakukan aksi demo di kawasan DPR.

"Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menerjunkan personel sebanyak 3.588 personel gabungan TNI-Polri dari Dishub, Satpol PP, dan polres-polres penyangga," ujarnya kepada wartawan, Senin.

Menurutnya, sebagaimana Direktif Kapolda Metro Jaya, petugas pengamanan bakal bersikap sabar, humanis, dan tidak terprovokasi. Penyampaian aspirasi dari mahasiswa harus dapat tersampaikan dengan aman dan damai.

"Dalam direktif tersebut tidak ada penggunaan senjata api. Kami mengimbau para peserta aksi penyampaian aspirasi di depan umum, termasuk petugas pengamanan, harus memperhatikan keselamatan bersama, memperhatikan kepentingan masyarakat lain selain dari penyampaian aspirasi," tuturnya.

Dia meminta para peserta juga menjaga arus lalu lintas dan fasilitas umum sehingga kegiatan masyarakat lain tetap terjaga dengan baik. Tidak terjadi keributan dan tidak terjadi kerusuhan.

"Ada beberapa titik agenda aksi hari ini, pertama di tempat kita berada yaitu DPR/MPR berkisar 300-400 massa aksi, kedua sekitar Silang Monas sekitar 40-70 massa aksi, ketiga seputaran Bundaran HI, Dukuh Atas sekitar 100 massa aksi, ini juga akan dilaksanakan, keempat kantor BGN Republik Indonesia sekitar 50 massa aksi," katanya.

(Rahman Asmardika)

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