Ramalan Cuaca, Mayoritas Wilayah Jabodetabek Berawan di Akhir Pekan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berawan pada Sabtu (6/6/2026).

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, cuaca berawan diprediksi terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Jakarta Selatan berpotensi hujan ringan.

Adapun wilayah Kepulauan Seribu diprakirakan mengalami kondisi udara kabur. Untuk wilayah penyangga Jakarta, Kabupaten Bogor diprediksi berawan, sedangkan Kota Bogor berpotensi diguyur hujan ringan.

Selanjutnya, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok diprakirakan berawan sepanjang hari. Sedangkan di wilayah Banten, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan juga diprediksi berawan.

Masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan diimbau menyiapkan perlengkapan yang diperlukan saat beraktivitas di luar ruangan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.