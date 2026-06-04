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Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Berpotensi Hujan Ringan, Jakbar hingga Jaktim Waspada

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Berpotensi Hujan Ringan, Jakbar hingga Jaktim Waspada
Cuaca di Jakarta (foto: Okezone)
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JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di DKI Jakarta mengalami hujan ringan pada hari ini, Kamis (4/6/2026). Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk menyiapkan perlengkapan antisipasi cuaca, seperti payung atau jas hujan.

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur berpotensi diguyur hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara di ketiga wilayah tersebut juga cukup tinggi, yakni antara 60 hingga 95 persen.

Sementara itu, cuaca di Jakarta Pusat diperkirakan berawan dengan suhu udara 26 hingga 31 derajat Celsius dan kelembapan berkisar 63 hingga 91 persen.

Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta Utara yang diprediksi berawan sepanjang hari. Suhu udara di wilayah tersebut berada pada rentang 26 hingga 30 derajat Celsius dengan kelembapan 70 hingga 88 persen.

Adapun wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan berawan dengan suhu udara 28 hingga 29 derajat Celsius dan tingkat kelembapan antara 77 hingga 81 persen.

Masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan diimbau tetap waspada terhadap jalan licin serta kemungkinan genangan di sejumlah titik, terutama saat intensitas hujan meningkat.
 

(Awaludin)

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