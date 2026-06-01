Prakiraan Cuaca Jakarta di Awal Juni: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Diguyur Hujan

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Jakarta berpotensi hujan ringan di sejumlah wilayah, pada Senin (1/6/2026).

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jakarta didominasi cuaca berawan. Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Wilayah Jakarta Pusat diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 60–88 persen.

Cuaca serupa juga diprediksi terjadi di Jakarta Utara dengan suhu 26–30 derajat Celsius dan kelembapan udara 64–86 persen. Sementara Jakarta Barat diperkirakan berawan dengan suhu 25–32 derajat Celsius dan kelembapan 61–91 persen.

Adapun Jakarta Selatan berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar 25–32 derajat Celsius serta tingkat kelembapan 58–91 persen.