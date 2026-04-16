BMKG Bantah Isu Kemarau 2026 Terparah, Ini Fakta Sebenarnya!

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membantah kabar yang menyebut kemarau 2026 akan menjadi yang terparah dalam 30 tahun terakhir.

“Beredar informasi yang menyebutkan bahwa BMKG mengingatkan kemarau 2026 akan menjadi yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Informasi tersebut tidak tepat,” tulis BMKG lewat akun media sosial Instagram resminya, dilihat Kamis (16/4/2026).

BMKG menjelaskan, kemarau tahun ini memang diprediksi lebih kering dibandingkan kondisi normal. Namun, hal itu tidak berarti menjadi yang paling ekstrem.

“Curah hujan pada musim kemarau 2026 diprediksi berada di bawah normal, yaitu lebih rendah dibandingkan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir,” jelas BMKG.

Meski demikian, BMKG menegaskan bahwa sejumlah periode kemarau sebelumnya tercatat lebih kering dibandingkan prediksi tahun ini, seperti pada 1997, 2005, 2015, dan 2019.

Artinya, kondisi kemarau 2026 tidak bisa dikategorikan sebagai yang terparah, melainkan hanya menunjukkan potensi curah hujan yang lebih rendah dari biasanya.