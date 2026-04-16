Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Bantah Isu Kemarau 2026 Terparah, Ini Fakta Sebenarnya!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |09:07 WIB
BMKG Bantah Isu Kemarau 2026 Terparah, Ini Fakta Sebenarnya!
Kemarau di Indonesia (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membantah kabar yang menyebut kemarau 2026 akan menjadi yang terparah dalam 30 tahun terakhir.

“Beredar informasi yang menyebutkan bahwa BMKG mengingatkan kemarau 2026 akan menjadi yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Informasi tersebut tidak tepat,” tulis BMKG lewat akun media sosial Instagram resminya, dilihat Kamis (16/4/2026).

BMKG menjelaskan, kemarau tahun ini memang diprediksi lebih kering dibandingkan kondisi normal. Namun, hal itu tidak berarti menjadi yang paling ekstrem.

“Curah hujan pada musim kemarau 2026 diprediksi berada di bawah normal, yaitu lebih rendah dibandingkan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir,” jelas BMKG.

Meski demikian, BMKG menegaskan bahwa sejumlah periode kemarau sebelumnya tercatat lebih kering dibandingkan prediksi tahun ini, seperti pada 1997, 2005, 2015, dan 2019.

Artinya, kondisi kemarau 2026 tidak bisa dikategorikan sebagai yang terparah, melainkan hanya menunjukkan potensi curah hujan yang lebih rendah dari biasanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
musim kemarau BMKG Kemarau
Berita Terkait
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Potensi Hujan Disertai Petir
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Potensi Hujan Disertai Petir
Waspada! Potensi Hujan hingga Akhir April di Tengah Penguatan Monsun Australia
Waspada! Potensi Hujan hingga Akhir April di Tengah Penguatan Monsun Australia
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Siang dan Sore Berpotensi Hujan Disertai Petir
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Siang dan Sore Berpotensi Hujan Disertai Petir
Siaga! Hujan Lebat Diprediksi Guyur Jabodetabek Sepekan ke Depan
Siaga! Hujan Lebat Diprediksi Guyur Jabodetabek Sepekan ke Depan
BMKG Prediksi Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini
BMKG Prediksi Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini
BMKG Ingatkan Potensi Lonjakan Hotspot Karhutla dan Kekeringan saat Kemarau
BMKG Ingatkan Potensi Lonjakan Hotspot Karhutla dan Kekeringan saat Kemarau
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement