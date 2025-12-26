Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ratusan Tenda Darurat Bakal Disulap Jadi Kelas Sementara di Lokasi Bencana Sumatera

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |13:58 WIB
Ratusan Tenda Darurat Bakal Disulap Jadi Kelas Sementara di Lokasi Bencana Sumatera
Kemendikdasmen bakal sulap tenda darurat jadi kelas sementara di lokasi bencana Sumatera (Foto: Dok Kemendikdasmen)
JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengirimkan ratusan tenda darurat untuk mendukung agar proses pembelajaran tetap berjalan pascabencana di Sumatera. Tenda darurat tersebut nantinya akan dijadikan sebagai kelas sementara.

Hal ini diungkapkan Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Didik Suhardi, saat meninjau sejumlah satuan pendidikan terdampak di Sumatera Barat.

Ia menyampaikan bagi satuan pendidikan yang sudah tidak memungkinkan digunakan, khususnya yang berada di wilayah rawan, diperlukan langkah relokasi ke lokasi yang lebih aman.

Sebagai langkah darurat, Kemendikdasmen juga menyiapkan kelas sementara berupa tenda pembelajaran. Sedikitnya tiga unit tenda akan segera dikirimkan dan digunakan di sejumlah titik terdampak di Sumatera Barat. 

“Insya Allah tenda akan segera dikirim dan paling lambat tiba besok, sehingga anak-anak dapat kembali belajar,” kata Didik, Jumat (26/12/2025).

Ia menyampaikan upaya pemulihan tidak hanya dilakukan di Sumatera Barat, tetapi juga di wilayah lain yang terdampak bencana, seperti Sumatera Utara dan Aceh. Dalam sepekan terakhir, kata dia, Kemendikdasmen telah menyalurkan sekitar 105 tenda darurat serta dukungan anggaran untuk pembangunan kelas sementara melalui kerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat.

“Langkah ini kami lakukan agar pada awal semester genap nanti, anak-anak dapat kembali mengikuti proses pembelajaran dengan aman dan nyaman, baik di sekolah yang telah dibersihkan maupun di kelas darurat,” ujarnya.

