HOME NEWS NASIONAL

Cerita Haru TNI Pengantar Logistik Diberi Sepikul Durian dari Warga Terisolasi Gayo Lues

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |13:22 WIB
Cerita Haru TNI Pengantar Logistik Diberi Sepikul Durian dari Warga Terisolasi Gayo Lues
Momen TNI diberi durian di Gayo Lues Aceh (Foto: Tangkapan layar)
ACEH – Semangat berbagi tak pernah padam meski terhimpit kesulitan. Hal itulah yang tergambar dalam momen mengharukan ketika warga terdampak bencana di Desa Ekan, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, menghadiahkan beberapa butir durian kepada awak helikopter pengantar logistik ke wilayah mereka yang terisolasi.

“Di balik deru baling-baling, tersimpan kisah kemanusiaan yang mempertemukan prajurit dan masyarakat dalam satu semangat saling menguatkan,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana, dalam, Jumat (26/12/2025).

Nyoman menjelaskan, akses darat menuju wilayah terdampak di Kecamatan Pining hingga kini belum sepenuhnya dapat dilalui. Tak ada rotan, akar pun jadi. Karena jalur darat terputus, jalur udara menjadi satu-satunya pilihan untuk mendistribusikan bantuan logistik.

Pada Selasa 23 Desember 2025, helikopter Caracal TNI Angkatan Udara diterjunkan untuk mengangkut sekitar 1.000 kilogram logistik ke Desa Ekan. Medan berat dan cuaca yang tidak selalu bersahabat tak menyurutkan upaya pengiriman bantuan.

Usai helikopter mendarat dan proses penurunan logistik selesai, terjadi momen yang menghangatkan hati. Sejumlah warga mendekat sambil membawa beberapa butir durian, lalu menyerahkannya kepada awak helikopter. Tanpa banyak kata, pemberian sederhana itu menjadi ungkapan terima kasih atas bantuan yang telah sampai.

“Bagi para awak, di tengah jadwal padat dan cuaca yang menantang, hadiah kecil itu terasa seperti energi tambahan—sebuah tanda bahwa kerja keras mereka diterima dengan penuh ketulusan,” ujar Nyoman.

(Arief Setyadi )

      
