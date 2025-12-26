BNPB: Intensitas Hujan di Bireuen Sebelum Banjir Tertinggi dalam 6 Tahun

JAKARTA – Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan intensitas hujan di wilayah hulu daerah terdampak banjir di Sumatera sangat tinggi sesaat sebelum bencana terjadi. Bahkan, curah hujan di Kabupaten Bireuen, Aceh, disebut setara dengan hujan selama empat hingga lima bulan yang turun hanya dalam satu malam.

Abdul menjelaskan, curah hujan di Bireuen mencapai 418 milimeter (mm) dalam kurun waktu 24 jam. Padahal, rata-rata curah hujan tahunan di Indonesia berkisar antara 1.500 hingga 4.000 mm.

"Sehingga jika dalam satu hari terjadi curah hujan sebesar 418 mm, itu kira-kira setara dengan akumulasi curah hujan selama empat sampai lima bulan yang turun dalam satu malam," ujar Abdul saat konferensi pers virtual, Jumat (26/12/2025).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah pesisir timur Provinsi Aceh pada 25 dan 26 Desember 2025.

"Pada peta yang kami tampilkan, wilayah berwarna merah muda menunjukkan daerah dengan kategori curah hujan sangat ekstrem," jelasnya.