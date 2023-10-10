Sempat Hilang, Bocah 14 Tahun Ditemukan di Kapal Perintis

SUMENEP – Polres Sumenep, Madura Jawa Timur, berhasil menemukan anak yang hilang dari rumahnya, Selasa (10/10/2023).

Berdasarkan Surat tanda penerimaan laporan kehilangan Nomor STLK/B/05/XTUK.7. 1.1. /2023/Polres Sumenep, tanggal 08 Oktober 2023, atas nama Royan Ega Zema (14 tahun) kelahiran 01 Agustus 2009, warga Dusun Padurekso Rt/Rw 004/003 Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Diketahui Royan Ega merupakan anak dari Rini Susdamayanti, S.Pd seorang PNS.

BACA JUGA:

Kasi Humas AKP Widiarti menegaskan bahwa anak yang dilaporkan hilang atas nama Royan Ega warga Kalianget Timur berhasil ditemukan oleh Tim gabungan Polres Sumenep.

“Royan Ega ditemukan di Pulau Kangean, tepatnya di Pelabuhan Kangean, yaitu di dalam kapal perintis Sabuk Nusantara 91, ” ucap AKP Widi

Menurut AKP Widi, setelah dua hari tim gabungan Polres Sumenep terus melakukan pencarian dan menyebarkan informasi medsos adanya anak hilang warga Kalianget dengan ciri-ciri tersebut. Sehingga ketiga harinya pada hari Senin 09 Oktober 2023 anak atas nama Royan Ega berhasil ditemukan.

BACA JUGA:

Lanjut AKP Widi, Royan Ega dikabarkan hilang dari rumahnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB.

AKP Widi menjelaskan, kronologis penemuan Royan Ega setelah Polsek Kangean pada tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB mendapat telpon via Hp bahwa anak yang hilang tersebut berada di dalam kapal perintis Sabuk Nusantara 91.