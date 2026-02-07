Panglima TNI Resmi Tunjuk Mayjen Benyamin Jadi Jampidmil

JAKARTA – Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan rotasi dan mutasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu posisi strategis yang mengalami pergantian yakni Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

Rotasi dan mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor KEP 159/II/2026 yang ditandatangani Jenderal TNI Agus Subiyanto pada 3 Februari 2026.

Dalam salinan keputusan tersebut, setidaknya terdapat 99 perwira tinggi dan menengah TNI yang masuk dalam daftar rotasi dan mutasi jabatan.

Panglima TNI menunjuk Mayjen Benyamin untuk mengisi jabatan Jampidmil. Ia menggantikan Mayjen TNI Mokhamad Ali Rido yang dirotasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).