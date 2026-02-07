Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Resmi Tunjuk Mayjen Benyamin Jadi Jampidmil

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |22:34 WIB
Panglima TNI Resmi Tunjuk Mayjen Benyamin Jadi Jampidmil
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan rotasi dan mutasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu posisi strategis yang mengalami pergantian yakni Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

Rotasi dan mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor KEP 159/II/2026 yang ditandatangani Jenderal TNI Agus Subiyanto pada 3 Februari 2026.

Dalam salinan keputusan tersebut, setidaknya terdapat 99 perwira tinggi dan menengah TNI yang masuk dalam daftar rotasi dan mutasi jabatan.

Panglima TNI menunjuk Mayjen Benyamin untuk mengisi jabatan Jampidmil. Ia menggantikan Mayjen TNI Mokhamad Ali Rido yang dirotasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197705//panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-dLtR_large.jpg
Dua Polisi Tewas Tertabrak Truk TNI, Panglima: Kami Mohon Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197604//rapat_komisi_i-PjE0_large.jpg
Komisi I DPR Rapat Tertutup Bareng Menhan-Panglima TNI, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/340/3196460//viral-Z78X_large.jpg
Viral! Masjid Baret Merah Kopassus Bintang 4, Mendadak Ramai Diserbu Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194970//prabowo-E8ZQ_large.jpg
Prabowo Puji Panglima TNI dan Kapolri Tak Pelit Naikkan Pangkat Anggota Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194627//panglima_tni-YZMc_large.jpg
Alfi Kusuma, Atlet Taekwondo Peraih Emas di SEA Games Dihadiahi Naik Pangkat Jadi Letnan Satu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194325//panglima_tni-h5Cm_large.jpg
Panglima TNI Bakal Bentuk Batalyon Olahraga, Rekrut yang Jago Olahraga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement